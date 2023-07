Das ist beim Hirschbrückenfest in der Karlsruher Südweststadt geboten

Nach 13 Jahren Pause geht an diesem Wochenende das 31. Hirschbrückenfest über die Bühne. Unter der gusseisernen Brücke mit ihrem französischen Flair gibt es Musik, Kulinarisches und reichlich Bühnenprogramm.

Das verspricht Vlado Bulic, Vorsitzender des Bürgervereins Südweststadt. Ganze vier Tage wird mit großem Kinderprogramm gefeiert.

Mit im Boot ist Gastronom Andreas Ludwig, der als Festwirt auf der Mess’ oder vom Skandidorf bekannt ist. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Tradition wiederbeleben konnten“, freut sich Bulic.

Die markante Brücke sei auch ein Symbol für die Verbindung der Menschen. 2024 soll es weitergehen, dann ist ein verkaufsoffener Sonntag entlang der Karlstraße angedacht.

Diesen Freitag (14. Juli) ab 18 Uhr mit Salutschüssen der historischen Bürgerwehr und Fassanstich. Es endet am Montag (17. Juli) um 21 Uhr. Ort ist der Sonntagplatz in der Südweststadt

Was wird an Programm geboten?

Am Freitag (19 Uhr) spielen The Curlers, Karlsruhes älteste Tanzband. Am Samstag gibt es Kinderprogramm (ab 14 Uhr) mit Mal- und Luftballonwettbewerb. Ab 15.30 Uhr Gardetanz. Der Sonntag beginnt mit ökumenischem Gottesdienst (10 Uhr) und danach Frühschoppen. Um 11.30 Uhr liest Massimo Ferrini aus seinem Buch. Ab 15 Uhr Schlager mit Markus Becker und dem „Roten Pferd“ sowie Kinder- und Familienparty mit dem Skandi-Maskottchen. Ab 18.30 Uhr Pop-Cover von Harrycane. Am Montag ab 14 Uhr gibt es 25 Prozent Rabatt auf alles.