Urban Art

Der Hirschhof in Karlsruhe wird zu einer öffentlichen Street-Art-Galerie

Streetart in Karlsruhe gibt es vor allem an den dafür genehmigten Stellen, den sogenannten „Free Walls“. In der Innenstadt existieren bisher relativ wenig Motive. Jetzt macht der Karlsruher Hirschhof den Anfang mit einer öffentlichen Galerie.