„Back to the 70s“ lautet das Motto der ersten Fahrt der historischen Dampflok 58 311 in diesem Jahr. Parallel dazu wird es eine Oldtimer-Fahrt geben.

Mit dem Frühling startet traditionell auch die historische Dampflok 58 311 in die neue Saison. Die erste Ausfahrt in diesem Jahr findet am Mittwoch, 1. Mai, statt.

In diesem Jahr jähren sich die Fahrten der Dampfnostalgie Karlsruhe zum 45. Mal. Aus diesem Grund werden die Fahrten am 1. Mai unter dem Motto „Back to the 70s“ stehen, wie aus einer Mitteilung der Dampfnostalgie hervorgeht.

Fahrten beginnen um 10.18 Uhr in Karlsruhe

Insgesamt werden am 1. Mai zwei Fahrten angeboten. Diese beginnen um 10.18 und 14.18 Uhr am Karlsruher Hauptbahnhof. Anschließend geht es durchs Albtal. Weitere Zustiegsmöglichkeiten gibt es am Ettlinger Bahnhof (10.38 und 14.38 Uhr), in Busenbach (10.45 und 14.45 Uhr), Etzenrot (10.51 und 14.49 Uhr), Marxzell (11.02 und 15 Uhr) und Frauenalb (11.08 und 15.08 Uhr). Zielort ist der Bahnhof Bad Herrenalb. Hier wird die historische Dampflok um 11.17 und 15.17 Uhr erwartet.

Auch von der Kurstadt wird es am 1. Mai zwei Fahrten nach Karlsruhe geben. Die Strecke ist identisch. Die Rückfahrten starten um 12.10 und 16.10 Uhr. Die Fahrzeiten zwischen den einzelnen Haltestellen sind identisch zur Hinreise.

Begleitet wird die 58 311 bei ihrem Auftakt von einem Zug aus Oldtimern. Ein Konvoi wird auf der parallel zur Bahnstrecke verlaufenden Albtalstrecke nach Bad Herrenalb fahren. „Am Bahnhof Bad Herrenalb werden diese Oldtimer fotogerecht vor der historischen Bahnsteighalle und dem Dampfzug positioniert“, heißt es in der Pressemitteilung.

Parallel dazu wird die Dampflok mit Wasser aufgefüllt. Dies geschieht, man möchte sagen passenderweise, mit einem historischen Wasserkran.

Wer spontan mitfahren möchte, kann dies gut ab dem Bahnhof Busenbach machen. „Das bietet sich an“, sagt Harald Belz von Dampfnostalgie Karlsruhe. Vor allem, da man dort direkt auf der Albtalstrecke ist. Mindestens zehn Oldtimer sind bereits angekündigt. Die Abfahrt erfolgt in Busenbach parallel zur Dampflok

Der Zug ist bewirtschaftet. Außerdem gibt es die Möglichkeit, kostenlos sein Fahrrad mitzunehmen. Erwachsene zahlen pro Fahrt 13 Euro. Wer eine gültige Nahverkehrskarte hat, etwa ein Deutschlandticket, zahlt einen „Nostalgiezuschlag“ in Höhe von acht Euro. Kinder zahlen jeweils die Hälfte, außerdem gibt es auch eine Familienkarte.

Ungeklärte Fragen bei der Dampfnostalgie Karlsruhe

Aktuell ist die 1921 erbaute Lok 58 311 am Bahnhof Ettlingen-West beheimatet. Gehegt und gepflegt wird sie von der Dampfnostalgie Karlsruhe. Dass ihre Tage in Ettlingen-West bald gezählt seien könnten, ist nicht neu.

Bereits seit Längerem ist bekannt, dass die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft Pläne für das Areal hat. Aus diesem Grund ist der Verein auf der Suche nach einer neuen Heimat für die historische Lok.

Momentan gebe es keinen Zeitdruck, aber „man rechnet schon damit, dass uns dort irgendwann gekündigt wird“, sagt Belz. Auch sei es unbefriedigend, dass „alles im Freien steht und Wind und Wetter ausgesetzt wird“.

Deshalb sucht der Verein weiterhin ein neues Domizil für die 58 311. Am liebsten mit Unterstand. Mehrere Optionen konnten laut Belz bislang nicht realisiert werden. „Wir suchen weiterhin, hauptsächlich in Karlsruhe selbst.“

Auch Fahrten aus Karlsruhe ins Murgtal

Bis es so weit ist, steht nun erst einmal die neue Saison an. Insgesamt sechs Termine sind nach dem Saisonstart am ersten Mai in diesem Jahr für die Fahrten durchs Albtal geplant. Außerdem gibt es auch wieder Fahrten ins Murgtal.

Von Karlsruhe geht es über Rastatt, Kuppenheim, Gaggenau, Gernsbach, Weisenbach, Forbach, Raumünzach, Schönmünzach nach Baiersbronn. Die erste Fahrt findet am 5. Mai statt.