Heiß, heißer, Dachgeschoss

Hitze in Karlsruher Wohnungen: So gehen Betroffene mit der Lage um

Über 30 Grad und es wird noch heißer: Noch kühlt es in den Nächten ab, aber was machen Menschen in Dachgeschosswohnungen, wenn selbst das Lüften nicht mehr hilft?