Hochwasserschutz rückt in Karlsruhe in den Fokus

Die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal und im Eifelvorland hat auch in Karlsruhe die Verantwortlichen aufgeschreckt. Mit den gewaltigen Überflutungen im Juli westlich des Rheins sind bisherige Schäden in Karlsruhe zwar nicht vergleichbar. Hochwasser und Starkregen sind aber bekannte und reale Risiken in der Großstadt, die im Westen bis an den Rhein reicht.

Zwar wird der Hochwasserschutz am Strom stetig ausgebaut, doch führt der Rhein inzwischen häufiger als statistisch zu erwarten extrem viel Wasser. Auch die Pfinz und die Alb sind Risikofaktoren. Beide fließen quer durch Karlsruhe.

Seit 1990 sind vor allem in den Jahren bis 2004 an diesen beiden kleineren Wasserläufen viele Schutzmaßnahmen umgesetzt worden. Doch kommt es auch dort jetzt häufiger zu Hochwasser.