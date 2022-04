Hoepfner Burgfest in Karlsruhe kehrt erst 2023 zurück

Das beliebte Hoepfner Burgefest findet auch in 2022 nicht in Karlsruhe statt. Doch die Veranstalter haben sich rund um Pfingsten eine Alternative überlegt.

Ein reguläres Burgfest in der Hoepfner-Burg wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Das teilte die Privatbrauerei Hoepfner in einer Mitteilung mit.

Stattdessen ist für das Pfingstwochenende (3. bis 5. Juni) eine Erlebnistour durch die Brauerei samt Biergartenfest mit Livemusik geplant.

„Geführt oder auf eigene Faust können die Besucherinnen und Besucher den Geheimnissen der Burg auf den Grund gehen, die Hoepfner Brauer bei der Arbeit erleben und das traditionelle Brauverfahren mit offener Gärung kennen lernen“, heißt es in der Ankündigung von Hoepfner.

Live-Musik im Biergarten der Hoepfner-Burg

Zudem kehrt Livemusik zurück in den Biergarten der Hoepfner-Burg. Die Veranstalter versprechen Bierspezialitäten und gastronomische Schmankerl, die an die bewährte Burgfest-Tradition anknüpfen sollen. Vor Corona kamen regelmäßig zum traditionellen Burgfest bis zu 200.000 Besucher.

„Wir freuen uns darauf, endlich wieder Gäste in der Burg zu begrüßen. Das hat uns in den vergangenen zwei Jahren sehr gefehlt“, so Geschäftsführer Willy Schmidt. Die Planungen zu den Veranstaltungen am Pfingstwochenende liefen aktuell noch. Genauere Details will die Brauerei Ende Mai bekanntgeben.