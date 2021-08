Saisonale und regionale Lebensmittel liegen im Trend. Großen Zulauf haben deshalb auch die Hofläden in Karlsruhe – wie der Hofladen Kraut und Rüben in Durlach-Aue. Die BNN stellen das Angebot und die Besonderheiten vor.

Frisee- und Eichblattsalat, Lollo Rosso, Schoko-Minze, Ysop, Basilikum und Blutampfer: 60 Kräutersorten und knapp 15 verschiedene Salate bauen Nadine und Marco Link mit ihrem Team vom Hofladen „Kraut und Rüben“ auf ihren Feldern und in Gewächshäusern in Durlach-Aue an.

Knackiges Grün, aromatische Kräuter und außerdem kräftige Jungpflanzen für den eigenen Balkon oder Gemüsegarten gibt es im Hofladen der Familie. Der heißt „Kraut und Rüben“ und hat sogar Bahnanschluss: Die Straßenbahnen der Linie 2 halten direkt neben dem Hof.

Der Werbespruch „Frisch und flink von Familie Link“ hat Tradition: Land bewirtschaftet die in Aue alteingesessene Familie schon lange.