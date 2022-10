Für den sanierten Parkplatz am KSC-Stadion müssen Veranstalter deutlich mehr Miete bezahlen, als zuvor. Die Stadt Karlsruhe will den Veranstaltern nun aber entgegenkommen.

Obwohl die Stadt den Mietpreis für den zuletzt baulich runderneuerten Birkenplatz deutlich erhöht, will sie dem Flohmarkt-Betreiber entgegenkommen. Zuvor hatte eine angekündigte Preiserhöhung eine Debatte ausgelöst.

Grundsätzlich stelle eine solche Veranstaltung eine gewerbliche Nutzung dar, heißt es in der Vorlage für den Betriebsausschuss Eigenbetrieb „Fußballstadion im Wildpark“.

Will heißen: 1.600 Euro wären pro Tag fällig. Wäre dies wirtschaftlich nicht darstellbar, schreibt die Verwaltung weiter, „wäre es möglich, eine Sondernutzung im Sinne der Entgeltordnung des Birkenparkplatzes zu definieren, die dann ergebnisoffen ausgeschrieben werden könnte“.

Konkrete Zahlen werden nicht genannt. An diesem Freitag beraten ab 16.30 Uhr die Ausschussmitglieder im Rathaus über die Vermietung des Birkenplatzes.

Bereits unterzeichnet ist nach Angaben der Stadt der Vertrag mit dem KSC für die komplette Saison. Für diese sogenannte stadionorientierte Infrastruktur sind laut Preisliste 2.000 Euro pro Tag fällig. Der Auflistung zufolge buchte der Verein den Platz gegenüber vom Stadion zuletzt jeweils für 17 Bundesliga-Spieltage sowie drei weitere Tage, darunter der Familientag.

Flohmarkt-Veranstalter zog die Reißleine

An 24 Freitagen im Jahr wiederum fand der Flohmarkt statt. Mitveranstalter Norbert Hüttisch machte schon im Sommer seine Zahlen öffentlich: 350 Euro habe er vor der Sanierung des Platzes an Miete gezahlt. Zum Vergleich: Für den Markt auf dem Stephanplatz habe er 1.000 Euro Miete an das Marktamt überwiesen, einen ähnlichen Betrag verlange das Land als Vermieterin des Areals an der Hochschule Karlsruhe.

Im Sommer war für den Birkenparkplatz zeitweise sogar von 3.000 Euro Miete für den Flohmarkt die Rede. Hüttisch, der aktuell nicht zu erreichen war, zog damals die Notbremse und sagte den Markt ab.

Die Karlsruher Liste (KAL) schrieb in der Folge an Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD): Die Stadt solle die Miete so gestalten, dass der Flohmarkt wieder möglich ist.

Vereine bekommen Rabatt für Platzmiete beim Wildparkstadion

Tatsächlich gibt es in der Preisliste eine Option, das Gelände zum Preis von 640 Euro zu mieten. Überschrieben ist dieser Posten mit „förderungswürdige Nutzung“. Man vermiete quasi unter Wert, wenn dies zur Erfüllung von städtischen Aufgaben beitrage. Vereine, gemeinnützige Veranstalter, Heimatpflege oder Kunst werden in der Vorlage als Beispiele genannt.

Auf einer Teilfläche fand vor der baulichen Veränderung an 30 Tagen im Jahr ein Weihnachtsbaumverkauf statt. Ob der wieder kommt, ist bisher nicht öffentlich bekannt. Wer nicht das ganze Areal braucht, soll laut Preisliste zehn Cent pro Quadratmeter bezahlen. Das Gelände ist 27.835 Quadratmeter groß, wobei nach Angaben die reine Parkplatzfläche inklusive 1.200 Fahrradabstellplätzen 16.000 Quadratmeter umfasst. Der Parkplatz biete 730 Stellplätze. Für die Sanierung inklusive der Umfahrung gab die Stadt 2,5 Millionen Euro aus.