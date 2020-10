Von Hohenwettersbach kommend in Richtung Zündhütle

17-Jähriger schwerverletzt nach Sturz mit Kleinkraftrad in Karlsruhe

Ein 17-Jähriger war am Dienstagnachmittag von Hohenwettersbach in Richtung Zündhütle unterwegs, als er in einer starken Linkskurve zunächst ins Schlingern und dann von der Fahrbahn abkam. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren.