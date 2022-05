Arbeitskreis in Hohenwettersbach macht Vorschläge für Klimaschutz

Energie und Klimaschutz sind drängende Fragen in unseren Zeiten. In Hohenwettersbach macht sich der Arbeitskreis Klimaneutrales Hohenwettersbach Gedanken über die vielen offenen Fragen.

Wie soll die Energiegewinnung der Zukunft aussehen? Welche Möglichkeiten gibt es, das alltägliche Leben energieeffizienter und nachhaltiger zu gestalten? Fragen, die für viele nicht einfach zu beantworten sind – und für die es Beispiele braucht, an denen man sich orientieren kann.

Der 2019 gegründete Arbeitskreis „Klimaneutrales Hohenwettersbach“ hat nun Antworten formuliert. Nicht theoretisch, sondern ganz praktisch, und Vorbilder gibt’s gleich noch dazu – nämlich die, die es schon ausprobiert haben.

„Wir wollten uns über Möglichkeiten und Erfahrungen austauschen und mehr Menschen dafür gewinnen, ihre Häuser auf Energieeffizienz untersuchen zu lassen“, erklärt Stefan Schwehn, Gründungsmitglieder des AK Klima. Denn die Klimaziele könnten nur erreicht werden, wenn alle mitarbeiten.

Vorträge zu E-Mobilität und Photovoltaik

Unterstützt wird der Verbund durch die Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK), die gemeinsam mit dem Arbeitskreis in den vergangenen Monaten Vorträge zu den Themen E-Mobilität und Photovoltaik angeboten haben.

„Der AK Klima ist ein wichtiger Schritt, um das Bewusstsein der Bevölkerung für klimaneutrale Alternativen im Alltag zu sensibilisieren“, begrüßt Nicole Knorr von der KEK die Teilnehmenden des Best-Practice-Spaziergangs am vergangenen Samstag. Es sei großartig, dass es hier Bürger und Bürgerinnen gebe, die ihre Häuser und Garagen öffnen, um zu zeigen, wie Klimaschutz in der Praxis aussieht.

Beim Spazieren und in den Häusern können Interessierte konkrete Fragen zum Thema Solarenergie, E-Mobilität und Wärmepumpen an den AK Klima und die KEK stellen. „Die KEK darf selbstverständlich keine Empfehlungen für Dienstleister oder Hersteller geben, der Arbeitskreis darf das aber schon“, betont Holger Baumgarten, Mitglied des Arbeitskreises, der die Spazierenden in seinem Garten empfängt. Er hat im vergangenen Jahr eine Photovoltaik-Anlage und eine Erdwärmepumpe installiert und berichtet über seine Erfahrungen.

Man habe die Anlage nicht auf den maximalen Ertrag ausgelegt, sondern auf die eigenen Bedürfnisse angepasst, dass die Wärmepumpe so viel sonnenproduzierten Strom wie möglich nutzen kann. „In einem Altbau mit drei Parteien war es ein Wagnis, aber wir haben den Umstieg auf die nachhaltige Lösung noch keinen Tag bereut.“ Der nächste Schritt sei das Einbauen eines Energiespeichers, um die Überproduktion der Solaranlage effizient zu speichern und so noch weniger auf Fremdstrom angewiesen zu sein.

Fachkräfte und Geld fehlen - und bremsen die Projekte so aus

Baumgarten ist seinem Arbeitskreis-Kollegen Stephan Schindewolf damit schon einen Schritt voraus, denn dieser befindet sich im Moment in der Planung seiner Solaranlage mit Wärmepumpe. „Aktuell ist es schwer, überhaupt an Angebote für eine solche Anlage zu kommen. Ich habe elf Firmen angefragt, davon haben sich vier gar nicht erst zurückgemeldet“, erzählt Schindewolf. „Die restlichen sieben haben entweder direkt abgesagt, da die Auftragsbücher voll sind, oder so utopische Preise aufgerufen, dass sich die Anlage erst nach vielen Jahren amortisiert.“

Nicole Knorr bestätigt diese Problematik: „Im Moment fehlt es an Fachkräften, die eine solche Anlage installieren können. Doch auch wenn die Pumpe nicht sofort eingebaut werden kann, ist eine Beratung durch die KEK sinnvoll.“ Denn anders als bei der Förderung für ein E-Auto müssen die Zuschüsse zu einer Wärmepumpe vor Auftragsvergabe beantragt werden.

Auch bei Interesse an einem E-Fahrzeug kann sich eine Beratung bei der KEK auszahlen, denn außer der Bundesförderung gibt es oft noch kleinere Zuschüsse von der Stadt oder den Energieanbietern, die Autohändlern oft nicht bekannt sind. „Es muss auch nicht immer ein E-Auto sein, vielleicht passt ein E-Lastenrad viel besser zu den individuellen Bedürfnissen“, sagt Knorr. „Das finden wir bei einer Beratung gemeinsam heraus.“