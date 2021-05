So kam die Karlsruher Nachwuchsschauspielerin Laura Philipp vom Sport zum Schauspiel

Laura Philipp ist mit ihren Eltern, ihrem großen Bruder und ihrer kleinen Schwester in Durlach aufgewachsen, wohnt jetzt in Hohenwettersbach und in Berlin. Denn neben dem Schauspiel und dem Modeln studiert sie dort an der Freien Universität Berlin Betriebswirtschaftslehre.

Einige kennen ihr Gesicht aus der ZDF-Reihe „Dr. Klein“. Dort verkörperte sie zwei Jahre lang die Rolle der Rebecca Beier, die Stieftochter der Ärztin. Aber auch bei „SOKO Stuttgart“ oder „Team Alpin“ war sie im Fernsehen zu sehen.

„Oftmals habe ich jüngere Rollen gespielt“, sagt sie. „Bei älteren Rollen ist die Konkurrenz größer. Da muss ich bei Castings gegen bekannte Schauspieler wie Emilia Schüle antreten.“