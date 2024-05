Die AugenBlick-Serie des Naturparks Schwarzwald hat eine neue Route: Die 28. Tour führt unter anderem vorbei an der Pappelallee bei Hohenwettersbach.

Von der Anhöhe in Hohenwettersbach aus, kann man nicht nur die nahegelegene Pappelallee bestaunen, sondern den Blick auch in die Ferne schweifen lassen, wo man den Lerchenkopf sieht, den Schweizerkopf, den Mahlberg und eine Reihe weiterer markanter Gipfel und Orte.

Man befindet sich an einer Schautafel, die diese Gipfel und Orte erklärt. Sie ist Teil der AugenBlick-Runde „Karlsruhe Rittnert“, die nun offiziell eröffnet wurde, wobei „Karlsruhe Rittnert“ die inzwischen bereits 28. Tour der AugenBlick-Serie des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord ist.

„Was gibt es Schöneres, als beim Spazierengehen oder Wandern in der Natur den Alltag hinter sich zu lassen und das schöne Panorama zu genießen“, stellt Bürgermeisterin Bettina Lisbach (Grüne) anlässlich der Eröffnung fest. „Man will hier für die Karlsruherinnen und Karlsruher, aber auch für die Gäste ausgesuchte Orte erlebbar machen.“

„Karlsruhe Rittnert“ führt auf zehn Kilometern unter anderem auf den Durlacher Turmberg

Jede einzelne Tour hat einen besonderen „AugenBlick“, einen Aussichtspunkt, der bestimmte Kriterien erfüllen muss, die vom Naturpark vorgegeben sind.

„Zu diesen Kriterien gehören eine gute Fernsicht, verschiedene Landschaftsformen, wie etwa Berge und Täler, aber auch markante Punkte, wie Ortschaften, Türme, Windräder oder Gebäude, die erkennbar sein sollen“, zählt Lisbach auf. Dieser Punkt ist am Rande von Hohenwettersbach gefunden worden.

Alle Touren sind unterschiedlich und bieten etwas für große und kleine Nutzer, für Alt und Jung. Lilli Wahli

Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord

Er ist nun Teil der rund zehn Kilometer langen Tour, die unter anderem auf den Turmberg führt, aber auch zur Schönstatt-Kapelle, zum Rittnerthof oder zum Schützenhaus.

„Ein idealer Einstieg in die Tour ist der Turmberg, weil er gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist“, sagt Pascal Rastetter, Geschäftsführer der Karlsruher Tourismus GmbH (KTG) und bezeichnet die „AugenBlicke“ als besondere touristische Marke im Naturpark. „Sie sprechen naturbegeisterte Menschen an und bieten eine gute touristische Infrastruktur“, erklärt er.

Lilli Wahli vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord berichtet, dass diese 28. Tour die erste in Stadt- und Landkreis Karlsruhe sei. „Alle Touren sind unterschiedlich und bieten etwas für große und kleine Nutzer, für Alt und Jung“, versichert sie.

Ortsvorsteherin schlägt Shuttleservice zwischen Hauptbahnhof und Höhenstadtteilen vor

„Wir in den Höhenstadtteilen tun alles, um die Natur zu erhalten“, fügt die Hohenwettersbacher Ortsvorsteherin Elke Ernemann (SPD) hinzu. Sie weist auch darauf hin, dass – vor allem an den Wochenenden – viele Besucher in die Höhenstadtteile kommen.

„Verkehrstechnisch ist das kaum noch zu bewältigen“, meint sie und schlägt daher vor, an den Wochenenden einen Shuttleservice zwischen dem Hauptbahnhof und den Höhenstadtteilen einzurichten.

Eine wichtige Etappe für die Realisierung der 28. Tour sei die Förderung durch das Regierungspräsidium Freiburg gewesen, so Lisbach, die die Kosten mit 34.000 Euro beziffert.

„Es wurde zu 60 Prozent durch den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord finanziert und mit Mitteln des Landes, der Europäischen Union und der Glücksspirale gefördert“, so die Bürgermeisterin.