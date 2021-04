Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Hohenwettersbach

Am Sonntagabend hat die Polizei einen betrunkenen BMW-Fahrer angehalten. Der 21-Jährige wies einen Promillewert von über zwei auf.

Wegen seines unsicheren Fahrstils fiel der 21-Jährige gegen 19.55 Uhr anderen Verkehrsteilnehmern auf. Durch die alarmierte Streife konnte der BMW-Fahrer im Bereich der Elsa-Brändström-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Bereits beim Herantreten an den BMW konnten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem jungen Mann feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,1 Promille.

Daraufhin musste er die Beamten mit auf das Revier begleiten. Dort wurde ihm erst einmal eine Blutprobe durch einen Arzt abgenommen.

Seinen Führerschein händigte er freiwillig den Polizisten aus. Der junge Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.