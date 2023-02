Ein Unfall zwischen zwei Autos hat sich am Sonntagmittag auf der A8 bei Karlsruhe-Hohenwettersbach in Fahrtrichtung Pforzheim ereignet. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erklärte, kollidierten die Autos gegen 13.45 Uhr auf der rechten Spur. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Autos wurden durch den Aufprall beschädigt, es lief Öl auf die Fahrbahn. Die mittlere und rechte Spur sind derzeit gesperrt und müssen aufwendig gereinigt werden. „Wir hoffen, dass das Öl in überschaubarer Zeit beseitigt werden kann“, sagte der Polizeisprecher.

Weil am Sonntag weniger los sei als ihm Berufsverkehr, hielten sich die Beeinträchtigungen erfahrungsgemäß in Grenzen, so der Sprecher weiter.

Durch die Sperrung kommt es derzeit dennoch zu Behinderungen auf der A8. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) meldet auf seiner Homepage zwischen Dreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Karlsbad zwei Kilometer Stau und mindestens 26 Minuten Zeitverlust.