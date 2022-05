Am bekanntesten unter den Teilnehmern dürften „Kollegah“ und „Haftbefehl“ sein. Sie stehen am Samstag zwischen 16.40 und 17.40 Uhr beziehungsweise am Sonntag zwischen 20.25 und 21.25 auf der Hauptbühne. Kollegah machte unter anderem Schlagzeilen durch tätliche Übergriffe und sexistische Gewaltphantasien in seinen Texten. Dem Rapper Haftbefehl wurden in der Vergangenheit antisemitische Textstellen zum Vorwurf gemacht, von denen er sich später distanzierte.