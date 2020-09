Petra Guntermann liebt ihren Job

Hundesitterin aus Karlsruhe kann sich vor Anfragen kaum retten

Jennifer Lopez spielte in Filmen wie „Das Schwiegermonster“ eine Hundesitterin. Der Zuschauer erinnert sich an Bilder mit mehreren Hunden an der Leine, die Lopez in einem Park spazieren führt. Doch sieht die Arbeit einer Hundesitterin wirklich so aus?