Mitarbeitern der Deutschen Bahn ist es am frühen Freitagmorgen gelungen, den in der Nähe des Karlsruher Hauptbahnhofs entgleisten ICE wieder auf die Schienen zu setzen. Für die Experten beginnt nun die Suche nach der Ursache.

Der am Donnerstagvormittag am Karlsruher Hauptbahnhof entgleiste ICE steht wieder auf den Schienen. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitagmorgen bestätigte, konnten die Mitarbeiter der Bahn den Hochgeschwindigkeitszug gegen 3.15 Uhr in der Nacht wieder auf die Schienen setzen.

Aus bislang unbekannter Ursache war der hintere Wagen des Zugs am Donnerstag beim Rangieren auf einem Abstellgleis aus den Schienen gesprungen. Da der Zug zu diesem Zeitpunkt leer war, gab es keine Verletzten. Auch der Lokführer blieb unverletzt. Der Zugverkehr auf den Hauptgleisen wurde durch den Unfall nicht gestört, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Am Freitagmorgen stand der Zug nach wie vor am Karlsruher Hauptbahnhof, wie die Bahnsprecherin erklärte. Neben der Suche nach der Ursache werde auch geprüft, ob der Zug mit eigener Kraft vom Unfallort rollen kann oder von dort abtransportiert werden muss. Experten für Zugunfälle untersuchen zudem die Gleise, ob ein technischer Defekt daran für die Entgleisung verantwortlich war.

