Erster Öffnungstag

Ikea-Start in Karlsruhe: Das Verkehrschaos bleibt aus

Die neue Ikea-Filiale an der Durlacher Allee in Karlsruhe ist seit kurz vor 10 Uhr offiziell geöffnet. Der Andrang hielt sich in den ersten Stunden in Grenzen. Das befürchtete Verkehrschaos auf den Zufahrtsstraßen blieb aus. Die Besucherzähler der Sicherheitskräfte zeigten kurz nach 11 Uhr, dass selbst im Möbelhaus noch Platz wäre.