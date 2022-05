Am Sonntag, 22. Mai, kann man sich im Karlsruher Fächerbad unter dem prüfenden Blick der DLRG freischwimmen. Einen Kurs brauchen Schwimmabzeichen-Anwärter vorher nicht absolviert haben. Das ist aufgrund der langen Wartelisten ohnehin schwierig.

Es gibt noch freie Plätze bei den Aquakursen. Wahrscheinlich stimmt dieser Satz nicht mehr, sobald er gedruckt ist. Kaum freigeschaltet, sind viele Angebote ausgebucht.

Denen, die vorm Bildschirm lauern, kann Ilona Wagner wenig Hoffnung machen. „Unsere Warteliste ist leider sehr lang“, sagt sie für ihre Karlsruher DLRG-Stadtgruppe. Seepferdchen und Freischwimmer rücken dennoch deshalb nicht in weite Ferne. Wer die Anforderungen erfüllt, kann sich am Sonntag, 22. Mai, im Fächerbad ein Abzeichen erschwimmen.

Das ist in den Augen der DLRG dringend nötig. Laut ihrer Statistik sind derzeit nur 40 Prozent der Zehnjährigen sicher im Wasser unterwegs.

DLRG nimmt im Fächerbad Karlsruhe Schwimmabzeichen ab

Damit sich das ändert, geht es im Cabriobecken am Sonntag um Edelmetall. Von 12 bis 16 Uhr werden erfolgreiche Schwimmer mit Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet. Anfänger belohnen die Lebensretter mit dem Seepferdchen. Dafür muss der Sprung vom Beckenrand, danach eine halbe Bahn in Bauch- oder Rückenlage klappen.

Zusätzlich sollen Prüflinge erste Taucherfahrung unter Beweis stellen, indem sie etwas aus schultertiefem Wasser heraufholen. Versagensängste braucht niemand zu haben: Der Versuch kostet nichts. Eltern dürfen vom Beckenrand anfeuern und selbst ein Abzeichen wagen. Möglich, dass da so mancher die Gelegenheit nutzt, um seinen Freischwimmer nachzuholen.

Schwimmausbildung soll nach Corona gefördert werden

Gerade mal 35 Seepferdchen teilte die DLRG 2021 an Karlsruher Kinder aus. Drei Jahre zuvor waren es noch doppelt so viele, berichtet Ilona Wagner. In der geringen Zahl spiegeln sich geschlossene Bäder und ausgefallene Schwimmkurse.

Eine „Generation Nichtschwimmer“ befürchtete zuletzt die Landesregierung, setzte ein Sofortprogramm auf. Das förderte etwa 900 Karlsruher Kinder. Zusätzlich versuchen viele Projekte den Corona-Effekt zu dämpfen: SchwimmFix, Schwimmpass, Schwimm-AG. Im laufenden Schuljahr unterstützen Vereinstrainer den Schwimmunterricht an 38 Schulen. 39 Einrichtungen haben bereits für das nächste Jahr einen Antrag gestellt.

CDU fordert freie Bahn für mehr Schwimmkurse

Das Defizit auszugleichen, liegt auch der Karlsruher CDU am Herzen. Im Gemeinderat macht sich die Fraktion mit einem Antrag dafür stark. Die Forderung: In den Hallenbädern, die durch Personalmangel geschlossen bleiben, sollen die Kapazitäten für Schwimmkurse ausgeschöpft werden.

Für Oliver Sternagel ist der Vorstoß unverständlich. „Wir machen das schon die ganze Zeit“, sagt der Karlsruher Bäderchef. In Neureut, Grötzingen und Durlach läuft das Kurs- und Vereinsangebot wie bisher. Die Vereine könnten schon jetzt die Zeiten voll ausnutzen.

An den Wasserflächen liegt es nicht, wir brauchen Leute, die es machen. Oliver Sternagel, Karlsruher Bäderchef

Doch ihnen fehlt es ebenfalls an Personal. „An den Wasserflächen liegt es nicht“, betont Sternagel, „wir brauchen Leute, die es machen.“ Das kann Ilona Wagner bestätigen: „Trotz höchstem Engagement unserer Trainer können wir momentan nicht mehr Kurse anbieten.“

Erweiterte Zeiten könnten mehr Schwimmkurse ermöglichen

CDU-Fraktionsvorsitzender Detlef Hofmann stellt klar: Man wolle mit dem Antrag vor allem bei Vereinen anregen, dass nun zusätzliche Zeiten für Kurse verfügbar sind. „Wir sehen aber, dass die Personalsituation problematisch ist.“ Vielleicht fänden sich trotzdem Schwimmtrainer, die zu den bisherigen Zeiten nicht unterrichten konnten, sagt Hofmann.

Das würde all die freuen, die noch auf einen Kursplatz warten. Zumindest für Sonntag hoffen Wagner und ihre DLRG-Gruppe, alle Kinder und Erwachsenen, die vorbeikommen, mit einem Abzeichen nach Hause schicken zu können.