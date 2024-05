Nach langem Hin und Her ist es nun klar: Die Spiele der nicht-olympischen Sportarten finden zum zweiten Mal im Badischen statt.

Karlsruhe kann sich auf einen sportlichen Höhepunkt freuen. Denn die Stadt hat den Zuschlag bekommen, die World Games 2029 ausrichten zu dürfen. Dies wurde am Maifeiertag offiziell.

Im Rahmen ihrer Jahresversammlung hat sich die International World Games Association (IWGA) in Esslingen dafür ausgesprochen, die Spiele der nicht-olympischen Sportarten erneut in das Badische zu holen. Zuvor hatte bereits der Deutsche Olympische Sportbund grünes Licht gegeben.

Karlsruhe richtet World Games zum zweiten Mal aus

Karlsruhe ist damit die erste Stadt, die das alle vier Jahre stattfindende Multisport-Event seit seiner Gründung im Jahr 1981 zum zweiten Mal ausrichten wird. Bereits im Jahr 1989 waren die Spiele in Karlsruhe zu Gast.

Damals waren sie eines der sportlichen und gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres und lockten über 200.000 Zuschauer zu den Turnieren, die unter anderem in der Europahalle, im Rheinhafen und am Turmberg ausgetragen wurden.

Auf eine ähnliche Begeisterung wie damals hofft nun auch Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). „Noch heute ist in der Gesellschaft von Stadt und Region sowie in der Sportwelt die Begeisterung von 1989 zu spüren“, sagte Mentrup im Rahmen der Unterzeichnung der Vereinbarung mit IWGA-Präsident José Perurena in Esslingen.

„Mit großer Freude ergreifen wir die Chance, Gastgeberin von weltoffenen, mitreißenden Spielen zu sein“, fügte Mentrup an, der sich über das Vertrauen der IWGA freute. „Karlsruhe wird damit nach 1989 erneut ein internationales Sportereignis der Extraklasse im Herzen Europas ausrichten“, sagte Mentrup weiter.

World Games: Rund 5.000 Sportler sollen nach Karlsruhe kommen

„World Games im Herzen Europas“ ist zugleich das Motto der Spiele in Karlsruhe, zu denen in gut fünf Jahren rund 5.000 Athleten in etwa 35 Sportarten erwartet werden. Dazu gehören Disziplinen wie Faustball, Bowling, Tauziehen oder Kraftdreikampf, die allesamt nicht zum Programm der Olympischen Spiele gehören.

„Wir wollen diese als klimaneutrales und nachhaltiges Show-Case durchführen“, betonte Mentrup. „Die World Games sollen in unserer Region lange nachwirken“, erhofft sich das Stadtoberhaupt zudem eine langfristige Wirkung.

Auch IWGA-Präsident José Perurena freute sich darüber, die World Games erneut an das Rheinufer und damit auch in die unmittelbare Nachbarschaft zu Frankreich vergeben zu dürfen.

„Dank unserer langjährigen Zusammenarbeit mit unseren Freunden in Deutschland wissen wir, dass sich die weltweite Gemeinschaft der World Games auf Weltklasse-Sport und Unterhaltung in einer der dynamischsten Städte in der Mitte Europas freuen kann“, sagte er. „Wir freuen uns wieder nach Karlsruhe zurückzukehren“, sagte Perurena.