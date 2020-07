Geldbörsen sind Spitzenreiter

Im Karlsruher Fundbüro landet alles vom Gebiss bis zur Tuba

Geldbeutel, Mobiltelefone und Fahrräder führen die Liste der am häufigsten abgelieferten Gegenstände im Karlsruher Fundbüro an. Neben den alltäglichen Dingen tauchen dort aber auch wahre Kuriositäten auf. Bei Hörgeräten, Gebissen oder einer Tuba stellt sich vor allem eine Frage: Wie kann so etwas verloren gehen?