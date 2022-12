Im Karlsruher Rathaus steht jetzt auch ein Friedenslicht aus Bethlehem

Pfadfinder des Stammes Bundschuh aus Rüppurr haben das Friedenslicht aus Bethlehem an OB Mentrup weitergegeben. Mitte der Woche werden auch Vertreter des Bundesverfassungsgerichts eine Kerze am Friedenslicht entzünden.

Für Pfadfinderin Annika Weigele war es ein ganz besonderer Moment am dritten Advent. Sie durfte in diesem Jahr als Vertreterin der Pfadfinder in Baden nach Wien reisen, das Friedenslicht in Empfang nehmen und gemeinsam mit weiteren Pfadfindern aus ihrem Stamm wieder zurück nach Karlsruhe bringen. Das sei eine ganz besondere Ehre, so Weigele. Der Karlsruher Aussendungsgottesdienst hatte in der Kirche St. Stephan stattgefunden.

„Für mich persönlich war es in Wien besonders beeindruckend, die Pfadfinder aus der Ukraine mitzuerleben“, erzählt sie mit Blick auf den Aussendungsgottesdienst in der österreichischen Hauptstadt, an dem Pfadfinder aus 20 Nationen teilnahmen. Das Licht stammt direkt aus der Grabeskirche in Bethlehem und war in einem Flugzeug nach Wien gebracht worden. Zum ersten Mal wurde ein Friedenslicht 1986 aus Israel nach Österreich geholt. Seit Beginn der 1990er Jahre beteiligen sich auch deutsche Pfadfinder an der Aktion.

Motto lautet „Frieden beginnt mit Dir“

In diesem Jahr lautet das Friedenslichtmotto „Frieden beginnt mit Dir“. Das nehme laut OB Mentrup Bezug auf ein Zitat des Dalai Lama, der einmal gesagt habe, Friede beginne mit uns. „Aber nur wenn Frieden bei Dir selbst beginnt, kann er in uns allen beginnen“, so Mentrup, der das Friedenslicht mit ins Rathaus nahm. Gleichzeitig solle jeder darüber nachdenken, ob er mit sich selbst in Frieden und im Reinen sei.

Es sei ein wunderbarer Moment, dass es in all dem Trubel vor Weihnachten eine solche Aktion gebe, sagte der Karlsruher Verwaltungschef auf der Bühne des Christkindlesmarktes auf dem Marktplatz. „Tragen Sie das Friedenslicht ein bisschen im Herzen mit nach Hause“, gab er den Besuchern des Weihnachtsmarktes mit auf den Weg. Und: Wer zufällig eine Kerze mit dabeihabe, „dem könnten wir auch ein bisschen Friedenslicht abgeben“.