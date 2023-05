Im Karlsruher Zoo schlüpfen Kiebitze und Brachvögel

Vom Brutkasten ins Gehege und von dort in die Freiheit: Der Karlsruher Zoo unterstützt ein Aufzuchtprogramm für Kiebitze und Brachvögel. Beide Arten sind gefährdet.

Tierpark beteiligt sich an Aufzuchtprogramm

Im Karlsruher Zoo gibt es Nachwuchs – hinter den Kulissen schlüpfen in diesen Tagen kleine Kiebitze und Brachvögel. Die Vögel sind vom Aussterben bedroht, weswegen sich der Zoo an der Aufzucht und Auswilderung der Tiere beteiligt.

Im Gebäude hinter dem Entensee, neben dem Affenhaus, sind momentan Kiebitz-Küken und ein Brachvogel untergebracht. Auf langen dünnen Beinchen staksen die Küken im plüschigen Federkleid in ihrem Gehege umher. Erst vor wenigen Wochen sind die Tiere geschlüpft.

Population der Vögel ist dramatisch zurückgegangen

Hinter dem Aufzuchtprogramm steckt der Biologe Martin Boschert. Seit 40 Jahren kümmert er sich speziell um Kiebitze und Brachvögel. Die Population der Tiere sei in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen.

„Ihr Lebensraum hat sich verschlechtert“, sagt Boschert und nennt die Gründe: Ausweitung von Ackerflächen, Straßenbau. Auch werde der bisherige Lebensraum der Vögel zunehmend als Freizeitfläche genutzt.

Laut Boschert leben derzeit nur noch 30 Brachvögel-Paare in ganz Baden-Württemberg. In den 70er Jahren seien es allein am Oberrhein noch 150 Paare gewesen.

Ähnlich sieht es bei den Kiebitzen aus: Momentan seien am Oberrhein noch 250 Paare zu finden, vor 20 Jahren waren es nach Angaben des Biologen 2.000 Paare.

Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Zoo ist ein wichtiger Baustein

Zusammen mit den Regierungspräsidien in Karlsruhe und Freiburg kämpft Boschert aktiv für die Arterhaltung dieser Vögel. Hierzu gehören „lebensraumverbessernde Maßnahmen“ wie beispielsweise das Anlegen von Mulden. In diesen sammelt sich im Frühjahr das Wasser. Bodenbrüter wie Kiebitze finden dort Nahrung und nutzen die Mulden zudem als Bademöglichkeit. „Während der Brutzeit der Vögel werden außerdem Wege gesperrt“, erklärt Boschert.

Ein wichtiger Baustein ist seit fünf Jahren die Kooperation mit dem Zoo. 90 Kiebitze und Brachvögel sind dort bislang aufgezogen und ausgewildert worden. „Momentan ist die Kurve stabil“, sagt Boschert. Ziel sei es aber, die Population der Vögel noch weiter anzukurbeln, so dass die Kurve am Ende wieder nach oben zeigt.

Die Überlebenschancen sind im Zoo höher. Martin Boschert, Biologe

Jedes Jahr in den Monaten April und Mai macht sich Boschert auf die Suche nach Brachvogel- und Kiebitzgelegen. Hat er diese in der Natur gefunden, entnimmt er aus verschiedenen Gelegen ein Ei. „Die Überlebenschancen sind im Zoo höher“, erklärt der Biologe. Die Kompetenz der Karlsruher Experten sei entscheidend für eine erfolgreiche Aufzucht. „Ohne den Partner Zoo könnten wir das Projekt gar nicht so durchführen“, stellt Boschert klar.

Dieses Mal hat der Biologe sechs neue Brachvogeleier dabei. Vorsichtig transportiert er die kostbare Fracht ins Exotenhaus des Zoos. Dort werden die Eier hinter verschlossenen Türen ausgebrütet – in einer Art Brutkasten. „Etwa vier Wochen liegen die Eier hier drin“, sagt Boschert, während er sie auf einem Gitter in den Brutkasten schiebt.

Dieses Artenschutzprogramm für Kiebitze und Brachvögel ist ein Beispiel für das, was ein moderner Zoo heute tun sollte. Matthias Reinschmidt, Zoo-Direktor

„Dieses Artenschutzprogramm für Kiebitze und Brachvögel ist ein Beispiel für das, was ein moderner Zoo heute tun sollte“, sagt Zoo-Direktor Matthias Reinschmidt. Projekte wie dieses müssten gemacht werden, um gewissen Arten das Überleben zu sichern. „Wenn wir mit unserer Expertise da ein bisschen helfen können, dann ist das genau der richtige Weg“, betont Reinschmidt.

Etwa fünf bis sechs Wochen werden die geschlüpften Vogel-Küken im Zoo gefüttert und versorgt, ehe es für sie weiter geht in eine Freilandvoliere. Dort bleiben die Tiere nochmal rund eine Woche, bis sie schließlich ausgewildert werden.

Ursprünglich sollten die Küken auch für die Zoobesucher zu sehen sein. Dies habe die Tiere aber wider Erwarten zu sehr unter Stress gesetzt, erklärt Zoosprecher Timo Deible. Deswegen verbringen die kleinen Kiebitze und Brachvögel ihre ersten Lebenswochen komplett hinter verschlossenen Türen – ehe es für sie in die Freiheit geht.