Im Museum, im Café oder in der Bankfiliale: Roboter erobern den Alltag der Karlsruher

Sie spielen seit Anfang des 20. Jahrhunderts Haupt- und wichtige Nebenrollen in Literatur und Filmen der Science Fiction: Roboter. Mittlerweile hat die Wissenschaft die Fiktion eingeholt: Roboter erleichtern den menschlichen Alltag in vielen Bereichen und werden auch in Karlsruhe immer sichtbarer.