Brände im Karlsruher Norden: Feuerwehr spricht von „extrem ungewöhnlicher Häufung“

Gleich mehrere Brände wüten in Karlsruhe und Umgebung – zeitlich und räumlich in bemerkenswerter Nähe zueinander wurden Feuer zunächst gegen 14.30 Uhr im Bereich Hardtwald gemeldet, später waren es zwei Feuer auf Eggenstein-Leopoldshafener Gemarkung.

Die Zahl der Brände ist nach Einschätzung der Berufsfeuerwehr bislang beispiellos. Feuerwehrsprecherin Michaela Hofmann sprach von einer „extrem ungewöhnlichen Häufung“ von Feuerstellen.

Erste Brände entlang der Linkenheimer Allee

Die ersten Brände sind am Nachmittag entlang der Linkenheimer Allee und in den angrenzenden Waldgebieten gemeldet worden - insgesamt an vier Stellen musste die Feuerwehr dort die brennende Vegetation löschen. Nach Angaben von Michaela Hofmann waren sie zwischen 2.000 und 50.000 Quadratmeter, also fünf Hektar, groß.

Im Lauf des Nachmittags musste die Feuerwehr in einen Bereich südlich von Eggenstein-Leopoldshafen ausrücken. Gegen 16.45 wurden dort weitere Feuer an zwei Stellen gemeldet. Dort brannten Felder in der Nähe des Ortseingangs.

Schon von weitem waren die Brände durch lange, schwarze Rauchfahnen auszumachen. Wegen der Löscharbeiten wurden die S-Bahnlinien S1 und S11 zwischen Neureut und Eggenstein Süd unterbrochen. Verletzte meldete die Feuerwehr Karlsruhe keine.

Auch in Linkenheim-Hochstetten wurde ein Brand gemeldet, der jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Brandstiftung ist eine mögliche Ursache

Die Ursache der Brände zu ermitteln, ist nun Sache der Polizei. Diese gehe einem Anfangsverdacht nach. Dass die Brände zeitlich so kurz aufeinander und in einem relativ kleinem Bereich der Region ausgebrochen seien, rechtfertigten die Ermittlungen, so die Polizei gegenüber den BNN.

Bereits nach einer Brandserie am Dienstag ging die Polizei von der Möglichkeit der Brandstiftung aus und nahm die Ermittlungen dazu auf.

Diese Meldung wird aktualisiert (Stand: 19.00 Uhr)