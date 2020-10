Handel mit alten Autos

Immer weniger Gebrauchtwagenhändler in Karlsruhe - woran liegt das?

Der Handel mit alten Gebrauchtwagen ist in diesen Zeiten kein Zuckerschlecken. Wegen Corona bleiben auch hier die Kunden aus, und auch die angestammten Flächen an Straßenecken und in Baulücken werden verstärkt anders genutzt.