Maria: Die besten Lösungskonzepte wollen das Rad nicht neu erfinden, sondern schauen, was es schon gibt. Daher sind wir global vernetzt und lassen uns grenzüberschreitend inspirieren - beispielsweise durch unsere Kooperationen mit Organisationen in Straßburg oder dem Impact Hub in Rom. Und gleichzeitig fokussieren wir uns bei der Umsetzung auf die Region und berücksichtigen die konkreten, regionalen Bedingungen. Deshalb bieten wir einerseits Räumlichkeiten mit Co-Working, Veranstaltungen, Netzwerktreffen und Workshops zu unterschiedlichen Aspekten der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft in der Karlsruher Innenstadt. Andererseits sind wir international angebunden an das globale Impact Hub Netzwerk mit über 320.000 Mitgliedern in mehr als 110 Hubs und über 15 Jahren Erfahrung zu den Themen Nachhaltige Innovation und „Impact-at-scale“, also Wirkung in großem Maße. Es ist also eine Mischung aus „Abgucken”, was sich woanders bewährt hat, die eigene Situation vor Ort genau kennen und dann mit vielen verschiedenen Menschen zusammen Ideen entwickeln. Dabei auch ein bisschen träumen und wünschen. Ideen, die die anschließende Prüfung der Machbarkeit bestehen, kann man dann als unsere Konzepte für eine lebenswerte Zukunft bezeichnen.