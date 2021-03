Im Betreuten Wohnen in Karlsruhe finden sich viele Impfwillige unter einem Dach. Doch die mobilen Impfteams schauen nicht bei den Senioren vorbei. Diese müssen einzeln um Termine kämpfen.

Mehr als 200 Impfwillige warten allein im Betreuten Wohnen in der Seniorenresidenz Rüppurr auf den heiß ersehnten Piks. Doch der Frust ist enorm: Obwohl der Stadt Karlsruhe der Bedarf bekannt ist, sind mobile Impfteams nicht in Sicht.

„Wir fühlen uns alleingelassen. Einige sagen, das ist fast schon unterlassene Hilfeleistung“, sagt Max Keck, der selbst im Betreuten Wohnen lebt und im Bewohnerbeirat aktiv ist. Den zum Teil über 90 Jahre alten Senioren bleibt derzeit nur, sich per Telefon oder Internet einen Termin in einem Impfzentrum zu organisieren, An- und Abreise inklusive.