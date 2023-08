Improfestival in Karlsruhe begeistert am Eröffnungsabend

In bester Laune hat das Publikum am Dienstagabend dem Beginn des diesjährigen Improfestivals Karlsruhe in den Räumlichkeiten des Marotte Figurentheaters entgegengefiebert. Aufgrund der guten Resonanz im vergangenen Jahr hatte man sich dazu entschieden, statt zwei, nun drei Theaterstücke pro Abend zu präsentieren, von denen das jeweils mittlere von einer Gastgruppe inszeniert wurde.

So zogen Tre Ting aus Norwegen die Anwesenden mit der Show „What’s on TV“ in ihren Bann. Nachdem die Zuschauer eine in einem Krankenhaus spielende Daily-Soap mit dem Namen „The Days of Bad Times“ vorgegeben hatten, zeigten Steffen Fagerbakk, Lina Furuseth und Markus Wisth Edvardsen aus Trondheim eine sowohl komödiantisch als auch darstellerisch herausragenden Darbietung.

Patient Arnold spielt seiner Ärztin darin immer neue Beschwerden vor, um das Krankenhaus nicht verlassen zu müssen. Als diese ihn schließlich doch nach Hause schickt, entdeckt sie, dass die Beziehung zu ihrem Mann erkaltet ist und Arnold sie mit seiner Leidenschaft für das Fernsehprogramm zum ersten Mal zum Entspannen gebracht hat.

Internationale Künstler schaffen fantasievolle Szenen

Eröffnet wurde der Abend mit Never Folk unter der Regie von Chris Mead aus Großbritannien. In einer bunten Mischung aus alten und neuen Ensemblegesichtern entführten Manuel Speck (Karlsruhe), Gael und Laura Doorneweerd-Perry (Niederlande/Frankreich), Andrew Hefler (Ungarn/USA), Karolina Panczyk (Polen), Katy Schütte (Großbritannien) und Raschid Daniel Sidgi (Leipzig) die Zuschauer in drei fantasievolle Szenarien. Roelof Ruis aus den Niederlanden begleitete sie am Akkordeon.

Ein Seemann, der von kleinen Wasserwesen gerettet wird, diese mitnimmt und dann vergisst, ihr Wasser zu wechseln. Eine einfarbige Giraffe mit kurzem Hals, die beschließt zu wachsen, um an die leckeren Blätter zu kommen. Und eine wunderschöne Frau, die alles kann, außer musizieren, und mit ihrem „majestätischen Hintern“ Menschen in Ohnmacht fallen lässt. In einem Komponisten, der nichts kann, außer musizieren, findet sie schließlich ihren Seelenpartner.

Mit einer kleineren Besetzung gingen Manuel Speck, Gael Doorneweerd-Perry und die ebenfalls bereits aus dem vergangenen Jahr bekannte Billy Kissa (Belgien/Griechenland), in „7 Todsünden“ der Frage nach, was in dem kurzen Moment zwischen Leben und Tod passiert. In einer gleichsam witzigen wie auch dramatischen Darbietung fand sich Manuel Speck als Sünder in der Zwischenwelt wieder.

Aus den möglichen Sünden hatte das Publikum lautstark den Zorn ausgewählt. Als intensiv empfindender Mann, der unfähig ist, seine Gefühle zu bremsen, stellte Speck glaubwürdig ein Leben zwischen grenzenloser Liebe und grenzenloser Wut dar.