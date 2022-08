Appell zum Energiesparen

In der Oberwaldhalle in Karlsruhe bleibt das Wasser vorerst kalt

Bundespolitiker empfehlen kaltes Duschen als Mittel gegen die Energiekrise. Und in einem Karlsruher Sportverein gibt es Bedenken wegen eines Warmwasserstopps in einer Halle. Was ist da los?