Zu Gast bei Schülern im Landkreis Karlsruhe

„In Israel fühle ich mich als Jude frei“: Deutsch-israelischer Autor spricht über sein Leben

Einst Graffitisprayer, heute Schriftsteller: Arye Sharuz Shalicar ist in Deutschland aufgewachsen und lebt in Israel. Von seinen Erfahrungen als Jude in beiden Ländern erzählt er in einem Vortrag und an Schulen im Landkreis Karlsruhe.