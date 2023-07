In Karlsruhe dürfen nur noch kastrierte Katzen aus dem Haus

Selbst für die Liberalen im Karlsruher Gemeinderat fällt die Abwägung eindeutig aus. Der FDP-Stadtrat Tom Hoyem macht vor der Abstimmung über die Katzenschutzverordnung deutlich, wie seine Fraktion die Sache sieht: Das Leid verelendeter Hauskatzen, die unversorgt, krank und abgemagert heimlich durch die Stadt schleichen, wiege schwerer als der Grundsatz, dass sich der Staat nicht ins Privatleben einzumischen habe.

Anschließend beschließen die Mitglieder des Kommunalparlaments einstimmig: Karlsruher Katzenbesitzer dürfen ihrem Tier ab Januar nur noch Ausgang gewähren, wenn es kastriert ist. Katzenbesitzern, die ihre Stubentiger strikt nur in den eigenen vier Wänden halten, macht die neue Verordnung keine Vorschriften.

Besitzer von Katzen und Katern mit Freigang verpflichtet die Stadt nun, ihre Lieblinge der Kastration zu unterziehen, damit die Zahl verwilderter Hauskatzen schrumpft. Freigängerkatzen müssen zudem per Chip oder Tätowierung gekennzeichnet und einem Haustierregister gemeldet sein.

Bisher ist keine Kastration an den Finanzen gescheitert. Frank Mentrup

Oberbürgermeister (SPD)

Die neue Verordnung sieht keine Bußgelder bei Verstößen vor. Dennoch sei sie „kein stumpfes Schwert“, betont Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). Die Stadt habe „Durchgriffsmöglichkeiten“.

Wie bisher kümmern sich auch künftig die Katzenschutzvereine darum, dass herrenlos angetroffene Hauskatzen kastriert werden. Die Stadt unterstützt das mit Geld aus dem Tierschutzfonds. „Bisher“, sagt der Oberbürgermeister zur Frage, ob die Mittel in dem Fonds ausreichen, „ist keine Kastration an den Finanzen gescheitert.“

Auch gut versorgte, aber fruchtbare Freigänger vermehren das Elend

So lange die Katzen und Kater fruchtbar sind, die gut gefüttert und gepflegt, aber unbeaufsichtigt auf eigenen Pfoten durchs Stadtgebiet tigern, tragen sie zur Vermehrung der Population von Artgenossen bei, die heimlich in leidvollen Verhältnissen leben.

In Industriegebieten und auf Brachen, am Rheinhafen, in Gartengeländen und auf freiem Feld spüren Katzenschützer unversorgte Wildlinge auf, locken sie in langen Nächten mit enormem Zeitaufwand und Erfahrung in Lebendfallen und weisen so überhaupt erst nach, welches Tierleid sich weitgehend unbeobachtet abspielt.

Christine Großmann begründet für die Grünen, warum ihre Fraktion sich zuletzt besonders dafür stark gemacht hat, dass die Katzenschutzverordnung mit der Kastrationspflicht kommt. „Das sollte zum Standard gehören“, sagt die Stadträtin mit Blick auf Mannheim. Diese Stadt hat sich gerade in ihrer ersten Katzenschutzverordnung auf die Pflicht zu Kennzeichnung und Registrierung von Freigängerkatzen beschränkt.

Wer seine Katze ins Freie lassen will, muss in Zukunft dafür sorgen, dass sie kastriert ist. Christine Großmann

Grünen-Stadträtin

Das gehe an der Realität vorbei, so Großmann. „Wer seine Katze ins Freie lassen will“, sagt die Stadträtin, „muss in Zukunft dafür sorgen, dass sie kastriert ist.“

Die Realität, das seien Streunerkatzen mit kranken Augen und verfilztem Fell, abgemagerte bedauernswerte Tiere mit deutlich verkürzter Lebenserwartung. Das bestätige auch das städtische Veterinäramt. Die Zahl dieser oft auch im Verhalten schwer beeinträchtigten Hauskatzen sei in den zurückliegenden Jahren deutlich gestiegen, wie sich aus den Zahlen der Katzenschutzvereine ablesen lasse, so Großmann.

Kommunalpolitiker sind sich einig

Auch die CDU begrüße die neue Verordnung sehr, betont die Stadträtin Rahsan Dogan im Namen der Fraktion. Damit werde eine seit Jahren erhobene Forderung des CDU-Arbeitskreises Tierschutz endlich umgesetzt.

Nun werde Pflicht, „was Tierärzte schon lange sagen und verantwortungsvolle Katzenhalter auch“, sagt Dogan. Unter verelendeten Katzen verbreiteten sich auch infektiöse Krankheiten wie die Katzengrippe, in der verheerenden Wirkung vergleichbar der Aids-Infektion bei Menschen.

Diese Regelung ist im Sinne der Katzen. Rahsan Dogan

CDU-Stadträtin

Die Katzenschutzverordnung werde die Quote senken, sagt Dogan: „Diese Regelung ist im Sinne der Katzen.“

Der Schritt hat eine lange Vorgeschichte. Frühere Vorstöße scheiterten mangels gesetzlicher Grundlage. Zuletzt feilte die Stadtverwaltung monatelang an den Bestimmungen der Katzenschutzverordnung. Das Ergebnis geht als Punktlandung durch.

Auch Stadtrat Michael Zeh begrüßt die Verordnung namens der SPD-Fraktion ausdrücklich. „Die Tierschützer finden sehr viele verelendete Hauskatzen“, sagt er. „Das spricht dafür, dass die Population gewachsen ist.“

Wegen der Verbreitung von Krankheiten sei es wichtig, die Zahl verelendeter Katzen zu reduzieren, aber auch mit Blick auf den Vogelschutz. Insgesamt, so Zeh, seien die neuen Pflichten für Besitzer von Freigängerkatzen in Karlsruhe deshalb gerechtfertigt.