In Karlsruhe feiern Fans den Start ins Fest am See

Mancher Fan spricht noch vom Vor-Fest. Doch offiziell läuft in Karlsruhe jetzt das Fest am See. Und das Musikprogramm startet so früh wie nie.

Die ersten Picknickdecken sind ausgebreitet, noch bevor am Mittwoch um 18 Uhr mit dem Auftritt der Band Dickes Blech das Fest am See in der Günther-Klotz-Anlage startet. Menschen sitzen im Gras, andere sicheren sich einen der letzten noch freien Tische. „Ach, das ist so entspannt hier. Und man trifft viele Bekannte“, sagt Stefanie aus der Südstadt.

Jedes Jahr besucht sie das Festival vor dem eigentlichen „Fest“. Jetzt wurde es von den Veranstaltern von Vor-Fest in Fest am See umbenannt. „Für mich hätte es das nicht gebraucht“, versichert Stefanie lachend. Auch der für das Programm verantwortliche Klaus-Peter Weber, den viele Jumpes nennen, kommt beim Namen der Veranstaltung auf der Bühne erst einmal durcheinander.

Karlsruher Fest am See lockt viele Besucher

Er fragt die Besucher: „Wer ist extra für Dickes Blech gekommen?“ Viele Hände gehen nach oben, die acht Musiker mit Handicap werden gefeiert. Entspannt und mit guter Laune starten die Fans in das Open Air. Das Areal füllt sich. Gegen 20 Uhr schätzt die verantwortliche Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME), dass 1.500 Besucher da sind.

Im Hintergrund und abgeschirmt durch Zäune bauen Helfer die Hauptbühne auf. Vom Hügel aus beobachten einige das Treiben dort. An der Cafébühne selbst wiederum haben die Zuschauer mehr Platz. Die Versorgungsstände sind etwas an die Seite gerückt. Unter den Bäumen sollen jetzt Besucher Schatten finden.

Elf Tage hat Karlsruhe einen 28. Stadtteil. Martin Wacker

KME-Chef

Mit dem Mittwoch startet das Musikprogramm so früh wie nie. „Elf Tage hat Karlsruhe einen 28. Stadtteil“, scherzt Chefveranstalter Martin Wacker zur Begrüßung. Das Fest am See läuft dabei nicht länger als bisher das Vor-Fest. Schluss ist bei durchweg freiem Eintritt nämlich bereits am Dienstag, 18. Juli. Erstmals gibt es danach am Mittwoch einen Umbautag am Hügel. Auf Live-Musik müssen die Fans jedoch nicht verzichten: Auf dem Schlachthofgelände ist Programm.

Das eigentliche Fest startet am Donnerstag, 20. Juli. Topact ist dann um 21 Uhr Rea Garvey. Zuvor gehört die Hauptbühne den Frauen, um 17.30 Uhr der ukrainischen Rapperin Alyona Alyona, um 19 Uhr der britischen Singer-Songwriterin Freya Ridings. Für Freitag und Samstag gibt es keine Karten mehr, wohl aber für den Auftakt und ebenso den Abschluss am Sonntag. 70 Prozent des Programms sind aber frei. Ein Ticket braucht nur, wer zur Hauptbühne will.