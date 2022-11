In Karlsruhe gibt es für Kinder einen Gratis-Haarschnitt für eine Geschichte

Zum bundesweiten Vorlesetag gab es am Freitag in Karlsruhe am Hauptbahnhof eine ganz spezielle Aktion. Ins Leben gerufen hat die ein Promi-Friseur aus München.

Heute muss man sich schon etwas einfallen lassen, um die Kinder zum Lesen zu animieren. Genau das hat der bekannte Münchener Event-Friseur Danny Beuerbach getan. Regelmäßig tourt er durch Deutschland mit seiner Aktion „Book a Look and read my book“. Am bundesweiten Vorlesetag, der seit 2004 jährlich begangen wird, machte die Vorleseaktion am Freitag im Karlsruher Hauptbahnhof Station.

„Wir freuen uns sehr über diese Kooperation heute“, sagte Miriam Ledwig von Einkaufsbahnhof Karlsruhe und machte selbst einige Reisende vor Ort auf die Aktion aufmerksam.

„Barber Angels“ helfen am Karlsruher Hauptbahnhof

Da Friseur Danny Beuerbach nicht an allen teilnehmenden Einkaufsbahnhöfen anwesend sein kann, sprang in Karlsruhe die Friseurin Stefanie Jilg von der karitativ ausgerichteten Organisation „Barber Angels“ ein.

Ab 12 Uhr galt das Motto „Frisur gegen Geschichte“ in der geschäftigen Halle des Hauptbahnhofs. Die Idee: Kinder bekommen einen Gratis-Haarschnitt, im Gegenzug lesen sie dem Friseur etwas vor. Auf diese Weise soll spielerisch das Leseverhalten der Kinder gefördert werden.

Tröpfelte die Kundschaft am Freitag anfangs noch etwas, so zog der Friseurstuhl bald immer mehr Interessenten an, wobei sich auch manch Erwachsener gerne die Haare umsonst hätte schneiden lassen. Eine Gruppe junger Männer war enttäuscht: „Ach so, da müssen wir was vorlesen.“

Danny Beuerbachs Motto: „Lesen macht schön, Vorlesen macht schöner“

Die Aktion richtete sich nun mal an Schüler und Jugendliche und mit fortschreitender Uhrzeit kamen die zahlreicher. Gleich der erste Vorleser war der Auszubildende Laurin Kriegelstein (24), den es von Neckargemünd auf den Friseurstuhl zog und der tapfer aus einem der von Ravensburger zur Verfügung gestellten Bücher las.

Destiny Karpuschkin (5) konnte noch nicht selbst lesen, doch genoss sichtlich die Hilfestellung durch Promoterin Lisa Borst. Auf die Frage, ob sie sich auf die Schule und damit aufs Selbst-Lesen freue, antwortete Destiny mit einem entschiedenen „Ja“.

Elina Ismail (8) genoss das Kämmen und Schneiden ihrer langen Haare mindestens ebenso wie das Lesen, das sie fließend beherrschte. Ihre stolze Familie, die auf der Durchreise von Niedersachsen nach Pforzheim war, drehte für das Familienalbum gleich mal ein Video. Und konnte dabei Danny Beuerbachs Motto voll bestätigen: „Lesen macht schön, Vorlesen macht schöner.“