Konkurrenz für Lieferando? Uber Eats startet in Karlsruhe

Neu in der Stadt

Die Karlsruher haben künftig mehr Auswahl bei den Essens-Lieferdiensten. Ab sofort können Karlsruher über Uber Eats Essen nach Hause bestellen.

Der Lieferdienst funktioniert ähnlich wie das Angebot des bereits bekannten Anbieters Lieferando. Online oder per App können Kunden aus Restaurants wählen und sich das Essen bestellen, heißt es in einer Pressemeldung von Uber Eats.

In Mannheim, Stuttgart und Heidelberg gibt es das Lieferangebot bereits seit Längerem. Die Radkuriere können sich bei den Lieferpartnern von Uber registrieren.

Uber Eats gibt es bereits in anderen Städten

Kann Uber Eats Lieferando Konkurrenz machen? Während Uber Eats zum Start mit 40 Restaurants in Karlsruhe zusammen arbeitet, können Lieferando-Kunden aus über 180 Restaurant wählen, heißt es auf der Homepage des Lieferdienstes.

Einzelne Restaurants in Karlsruhe bieten auch einen eigenen Lieferdienst an. Außerdem haben sich Flink und Gorillas in der Stadt niedergelassen. Von diesen Anbietern können sich Karlsruher ihren Einkauf nach Hause liefern lassen. Das geht aber auch bei manchen Supermärkten.

Uber hat in Europa seinen Sitz in der Niederlande. Und bietet sonst eine Art Taxiservice an.