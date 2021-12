Ökobilanz ein Thema

In Karlsruhe gibt es noch Weihnachtsbäume für Kurzentschlossene

Wer kurzfristig einen Weihnachtsbaum kaufen will, wird in Karlsruhe fündig. Immer wichtiger ist beim Kauf das Thema Nachhaltigkeit, so die Händler. Wer den Baum selbst schlagen möchte, ist allerdings schon zu spät dran.