Gut sechs Wochen nach dem Hackerangriff auf die Netzwerke von Karlsruher Schulen ist die letzte Einrichtung wieder online. Das teilt die Stadt am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung mit. Zu den Details des Angriffs macht sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen weiterhin keine Angaben. Ein paar Hinweise zum aktuellen Stand liefert dafür das baden-württembergische Kultusministerium.

Derzeit gehe man von einem „automatisierten Angriff“ auf die Karlsruher Schulserver aus – also keiner gezielten Attacke. Das ist der Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage des Brettener CDU-Abgeordneten Ansgar Mayr zu entnehmen, der in seiner Partei Beauftragter für Digitalisierung ist.

In dem Schreiben findet sich auch eine vage Erklärung, an welcher Stelle die Angreifer vermutlich ins System gekommen sind.

Administratorkomponente einer verbreiteten Software war das Ziel

Der „Angriff fokussierte sich auf eine Administrationskomponente, die auch an zahlreichen anderen Schulen in Baden-Württemberg zum Einsatz kommt“, antwortet das Ministerium. Details nennt es dabei nicht. Ob tatsächlich eine seit Jahren bekannte Sicherheitslücke in einem weit verbreiteten Programm zur Servervirtualisierung zum Einfallstor wurde, bleibt offen.

Diese Redaktion hatte Mitte Februar unter Berufung auf gut informierte Quellen berichtet, dass Sachverständige einer entsprechenden Spur nachgehen. Das Programm ist Teil der Schulsoftware „paedML“ und in 2.176 Schulen landesweit im Einsatz.

Für Verwirrung sorgen Angaben der Stadt und des Landes zu den betroffenen Schulen. Die Karlsruher Verwaltung spricht weiterhin von acht Schulen, die bestätigt Ziel der Angriffe waren. Auf der Liste aus Stuttgart stehen hingegen neun Schulen.

Deckungsgleich sind die Angaben zur Erich-Kästner-Schule, zur Grundschule Wolfartsweier, zur Hardtschule, zum Markgrafen-Gymnasium, zur Realschule Neureut sowie zur Schule am Turmberg.

Von einem „erfolglosen Versuch einer Attacke“ spricht das Ministerium im Fall der Realschule am Rennbuckel, die auch auf der städtischen Liste steht. Die von der Karlsruher Stadtverwaltung mehrfach aufgeführte Adam-Remmele-Schule findet sich hingegen gar nicht in der Aufzählung des Landes. In der tauchen dafür die Hebel-Grundschule und die Marie-Luise-Kaschnitz-Schule neu auf.

Stadt Karlsruhe tauscht Server an zehn Schulen aus

Nach eigenen Angaben hat die Stadt Karlsruhe trotz acht bestätigter Fälle die Server von zehn Schulen komplett ausgetauscht. Warum das offenbar in zwei weiteren Schulen geschehen ist, lässt sich der Pressemitteilung nicht entnehmen.

Auch zu den Kosten des Servertauschs und der durch die Attacke ausgelösten Maßnahmen macht die Stadt keine Angaben.

Welche Schlüsse die Stadt und das Land aus der Attacke gezogen haben, deutet das Kultusministerium an. Das Karlsruher Stadtmedienzentrum und die Stadt „werden mögliche Optimierungspotenziale (Netzwerkarchitektur, Administration) definieren und sukzessive umsetzen“, heißt es.

Zudem werde die Cybersicherheitsagentur des Landes „Informationen zu Sicherheitslücken und die Handlungsempfehlungen (...) zeitnah auch allen Kommunen und damit einer Vielzahl von Schulträgern“ zur Verfügung stellen.