In Karlsruhe startet der Christkindlesmarkt

Am Friedrichsplatz gibt es dieses Jahr keinen fliegenden Weihnachtsmann. Auch das zunächst angekündigte Riesenrad am Marktplatz kommt nicht. Das hat nichts mit Corona zu tun, das Fahrgeschäft hängt beim italienischen Zoll fest. Das Kinderland St. Stephan gibt es in der bisher gekannten Form nicht. Dennoch sollen auf diesem Areal vor allem Kinder auf ihre Kosten kommen. Aufgebaut sind unter anderem Märchenfiguren und ein Zug. Größere Aktionen zum Auftakt wie das Verteilen von Dambedeis sind vorgesehen. Der Markt öffnet am Tag eins einfach um 11 Uhr – wie an jedem weiteren Tag auch. Sonntags bis mittwochs läuft das Geschäft bis 21 Uhr, sonst bis 22 Uhr.