In Karlsruhe werden bei einer Börse Pflanzen getauscht

„Ist das Fingerhut und ist der giftig?“ – „Wie groß wird Zitronenmelisse?“ – „Ich biete einen hängenden Winterjasmin an! Jemand Interesse?“ Letzteres Angebot stammte von Wolfgang Kellerer aus Grünwinkel, der die Pflanze beim Heckenschnitt gerettet hatte und sie nun einem neuen Besitzer anvertrauen wollte. So und ähnlich verliefen die Gespräche am Samstagnachmittag bei der dritten Pflanzen- und Staudentauschbörse beim Bürgerzentrum Daxlanden, organisiert vom dortigen Quartiersmanagement.

Beginn war 14 Uhr bei windigem Wetter, das zunächst nichts Gutes verhieß. Nach und nach trafen aber die Pflanzenfreunde ein, und es war den Gesichtern deutlich die Freude darüber anzusehen, dass nach dem langen Winter jetzt wieder der Grüne Daumen gefragt ist. Und der wirkt nicht nur in einem großen Garten, sondern kann durchaus auch auf einem Balkon zum Einsatz kommen.

Pflanzen für den Balkon

So freut sich Familie Herrmann auch über Pflanzenzuwachs auf ihrem Balkon im Betreuten Wohnen der benachbarten Wohnanlage St. Valentin. Andere Besucher hatten die Gelegenheit genutzt, ihre Stauden im Garten auszudünnen und freuten sich über die Idee der Nachhaltigkeit, indem sie ihre „überzähligen“ Pflanzen hier tauschen konnten.

Diese „grüne Börse“ kam ohne Geld aus, denn nichts wurde verkauft, nur getauscht. Sehr begehrt waren Gewürzpflanzen wie Pfefferminze, und auch kleine Erdbeersetzlinge gingen schnell weg. Da es eine besondere Herausforderung unter Gärtnern ist, aus einem winzigen Samen eine mächtige Pflanze entstehen zu sehen, waren auch Samen gefragte Objekte.

Samen in Plastikdöschen

Ordentlich hat Iris Korsig ihre Samen wie etwa die von Wunderblume, Kornveilchen oder Prunkwinde in beschrifteten Plastikdöschen untergebracht. „Das ist ein schönes Hobby!“, sagt sie strahlend.

Nicht alle Pflanzen sind gleich namentlich bekannt. Gelegentlich muss Elvira Hauser vom Caritas-Quartiersmanagement mit den Besuchern zusammen detektivischen Spürsinn beweisen, um herauszufinden, was aus den jetzt noch zarten grünen Trieben einmal für eine Pflanze wird. Manchmal, so Elvira Hauser, muss man einfach „abwarten, was am Ende rauskommt“.

Anfänger willkommen

Für Elvira Hauser ist diese Tauschbörse eine gute Gelegenheit, die Menschen des Viertels zusammenzubringen und auch Gartenfreunden aus anderen Stadtteilen eine Plattform für den Austausch über ihr Hobby zu bieten. Man gab einander Tipps für die Gartenarbeit, und auch Anfänger waren willkommen.

Jeder konnte etwas mitbringen und etwas mitnehmen. Wer nichts mitgebracht hatte, durfte sich trotzdem an dem vielfältigen Angebot bedienen. Auch Sonderwünsche wurden erfüllt. So suchte Sabine Sosna-Ganz gezielt etwas für ihren Teich. Bei dem bunten Angebot ist sie bestimmt fündig geworden.

Und zurück zu der zu Beginn erwähnten Zitronenmelisse. Wie man aus ihr einen leckeren Tee braut – diesen Tipp gab es von der Vorbesitzerin noch hinzu.