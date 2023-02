„Multitribal Indians in Search of No Man’s Land“

Indigenen-Forschung made in Karlsruhe: In Buch von Carla Toney stecken 23 Jahre Arbeit

500 Seiten hat das Buch von Carla Toney. In „Multitribal Indians in Search of No Man’s Land“ befasst sich die gebürtige Amerikanerin über die Ureinwohner und ihre eigene Geschichte.