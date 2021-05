Im hinteren Bereich der 2.000 Quadratmeter großen Halle in der Ottostraße trainieren mehrere junge Männer mit Langhanteln. Vorn ist der nach dem Vorbild der TV-Show „Ninja Warrior“ gebaute Hindernis-Parcours am Vormittag noch verwaist. Am Abend wird sich das ändern.

Während andere Fitness-Studios und Indoor-Sportanlagen geschlossen bleiben, trainieren in der „Ninja World“ seit März Kunden – ganz offiziell mit Genehmigung des Ordnungs- und des Gesundheitsamtes, beteuert der Betreiber. Dem widersprechen auf Nachfrage der BNN allerdings die Behörden. Sie kündigen eine Überprüfung an.

Wie konnte es dazu kommen, dass nach Recherchen dieser Zeitung beide Seiten offenbar seit Wochen aneinander vorbeireden?