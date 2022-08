Nichts geht mehr bei den Industrie- und Handelskammern in Deutschland: Computersysteme sind lahmgelegt, Telefonanschlüsse und Webseiten nicht erreichbar. Ein IHK-Geschäftsführer spricht von einem „schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfall.“

IT lahmgelegt

Nichts geht mehr bei den Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Zumindest nichts mehr, was mit den zentralen IT-Systemen zusammenhängt.

Die Internetseiten der deutschen Kammern waren am Donnerstagmorgen offline, auch die der Karlsruher. Weder Telefon- noch E-Mail-Kontakt sind möglich.

IHK-Sprecherin bestätigt IT-Probleme

„In den kommenden zwei Tagen ist erst einmal Homeoffice angesagt“, bestätigte IHK-Sprecherin Claudia Nehm den BNN das Problem mit den IT-Systemen. Die Mitarbeiter der Kammer müssten jetzt erst einmal ohne Netzwerk vom lokalen Rechner aus weiterarbeiten.

Verantwortlich für die IT-Plattformen der IHKen ist die Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH (GfI) in Dortmund. 70 deutsche Kammern sind Gesellschafter bei dem Unternehmen, die restlichen neun beziehen von den Dortmundern ebenfalls IT-Dienstleistungen.

Auch die Internetseite der GfI war am Donnerstagmorgen nicht erreichbar, nur noch eine zentrale Telefonnummer war geschaltet. Die Internetseiten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) in Berlin und des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK) in Stuttgart waren von dem Vorfall nicht betroffen.

Am Donnerstagmorgen hatte der Hauptgeschäftsführer der IHK Mittleres Ruhrgebiet, Michael Bergmann, auf dem sozialen Netzwerk Linkedin mitgeteilt, dass es am Abend zuvor zu einem „schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfall“ gekommen war. „Die IHK-Organisation wurde einem massiven Cyberangriff ausgesetzt. Als Sicherheitsmaßnahmen wurden alle Internetanschlüsse sofort gesperrt (...) Digitale Servicedienstleistungen stehen aktuell entsprechend nicht zur Verfügung.“

IHK-Dienstleister relativiert Cyberangriff-Aussagen

Der Sprecher der GfI, Julian Krings, relativierte auf BNN-Anfrage am Donnerstagvormittag diese Aussage. Ob es tatsächlich einen Cyberangriff gegeben habe, sei noch nicht sicher. „Wir haben gewisse Aktivitäten festgestellt und präventiv zur Abwehrverbesserung die Systeme runtergefahren. Die Analysen laufen aber noch.“

Es müsse nun geprüft werden, welche Systeme gefahrlos wieder hochgefahren werden könnten. Im Internet spekuliert wurde über einen sogenannten DDoS-Angriff, bei dem Angebote im Internet mit Zugriffsanfragen überflutet werden. Durch die Unmenge an Anfragen werden die Server so sehr überlastet, dass sie in die Knie gehen.