Influencerinnen kommen zu einem Event nach Karlsruhe

Anna Maria Damm hat frisch manikürte Nägel, ein neues Kleid, einen mehrere hundert Euro teuren Lockenstab. Wenn die junge Frau aus Neuenbürg all diese Dinge in die Kamera hält, sehen Millionen zu.

Anna Maria Damm wurde vor einigen Jahren Fünfte in der Fernsehshow „Germany’s next Topmodel“. Heute ist die 26-Jährige Influencerin, zwei Millionen Menschen folgen ihr auf der Social-Media-Plattform Instagram. Ihr Geld verdient die junge Frau mit Werbung. Ob Nagellack, Lippenstift, Lockenstab oder Adventskalender – was Anna Maria Damm im Internet präsentiert, wollen viele Zuschauer danach auch haben.

Influencerin Anna Maria Damm kommt nach Karlsruhe

Am Sonntag kommt die junge Frau aus dem Enzkreis mit anderen Influencerinnen zu einer Veranstaltung der Drogeriemarktkette dm in die Karlsruher Innenstadt. In dem neu gestalteten Eckgebäude am Europaplatz gibt es laut dm eine „Beauty Night“, bei der auch verschiedene Produkte präsentiert werden.

Laut dm soll auch Damms Schwester Katharina unter den Gästen sein. Sie ist ebenfalls auf der Plattform Instagram erfolgreich, ihrem Account folgen rund ein Million Menschen. Ebenfalls erwartet werden zur „Beauty Night“ die Pforzheimer Schwestern Katrin und Patrizia Palme. Auch sie sind in den sozialen Netzwerken mit Werbung erfolgreich. Die Macherinnen hinter den Instagram-Accounts „olejaswelt“ und „fraubeauty“ sind laut dem Karlsruher Drogeriemarktkonzern ebenfalls dabei.

Auf den Instagram-Accounts gibt es allerlei zu sehen für die Followerinnen, zum Beispiel Frisurentipps.

Die Influencerinnen haben viele Fans – Zugang zu der nicht-öffentlichen Veranstaltung am Sonntag haben jedoch nur diejenigen, die eine Eintrittskarte haben. Nach Angaben von dm wurden die Tickets für die „Beauty Night“ bereits im Vorfeld verlost. Fans können das Event aber in jedem Fall online verfolgen: Nach Angaben des Drogeriemarkts wird die Veranstaltung über die eigene Social-Media-Kanäle übertragen.

Das Unternehmen dm arbeitet bereits seit Jahren mit sogenannten Influencern zusammen – zumeist jungen Frauen, die verschiedene Produkte auf Plattformen wie Instagram bewerben. Dabei inszenieren sich Internet-Stars wie die Schwestern Anna Maria und Katharina Damm wie die netten jungen Frauen aus der Nachbarschaft. Sie präsentieren nicht nur Lockenstab und Adventskalender, sondern zeigen auch viel Persönliches: Kind, Katze oder ein Update der Haus-Baustelle. Ein bisschen wie beste Freundinnen.

dm: Sortiment soll besonders inszeniert werden

Man wolle das Sortiment durch die Zusammenarbeit mit Influencern, die auch Content Creatoren genannt werden, auf eine besondere Art und Weise inszenieren, sagt dazu Sebastian Bayer, dm-Geschäftsführer für das Ressort Marketing und Beschaffung. „Wir möchten über unsere Produkte, Marken und Services informieren und dadurch auch die Verbindung zur Marke dm erlebbarer machen.“ So erreiche man viele Kundinnen und Kunden, die man sonst nicht erreichen würde. „Insbesondere die ,Generation Z’ folgt vorzugsweise den Content Creatoren auf deren Social-Media-Kanälen“, so Bayer weiter.

Bei der Auswahl der Influencer setzt dm laut Bayer auf „Expertise, Enthusiasmus und Kompetenz“. Über die Jahre sei eine Vielzahl an Kooperationen und Kampagnen entstanden. So arbeite man beispielsweise seit vier Jahren mit der Influencerin „olejaswelt“ zusammen. Am Sonntag werde diese auch den Instagram-Account des Drogeriemarkts übernehmen und live von dem Event berichten. Man strebe bei dm langfristige Kooperationen an, so Bayer weiter.

Eine der erfolgreichsten deutschen Influencer auf Instagram ist die Karlsruherin Pamela Reif. Reif wurde mit Fitnessvideos berühmt, mittlerweile hat sie auch Kochbücher herausgebracht. Im Internet bewirbt Reif die unterschiedlichsten Dinge – von Lockenstab über Waschmittel bis hin zum kompletten Sport-Outfit.