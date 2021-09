Urlaub ohne Stress fürs Klima

Ingeborg Meyer aus Karlsruhe reist gern und viel – per Fahrrad

Mit dem Fahrrad gleich an der Haustür in den Urlaub starten: klimafreundlicher kann man nicht reisen. Eine Karlsruherin hat sich in der Pandemie genau so auf den Weg gemacht – erst auf die gemütliche Tour, dann ganz schön sportlich.