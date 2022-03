27-jähriger Taschendieb klaut Smartphone in Karlsruher Straßenbahn

In einer Karlsruher Straßenbahn hat ein 27-jähriger Dieb am Donnerstag ein Smartphone geklaut. Dies blieb jedoch nicht unentdeckt. Nun muss er sich vor dem Haftrichter verantworten.

Ein 27-jähriger Mann hat am Donnerstag das Smartphone einer 31-jährigen Frau in einer Karlsruher Straßenbahn geklaut. Der Mann wird nun am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe mit.

Gegen 21 Uhr war die 31-jährige Frau mit ihrem Ehemann in der Bahn unterwegs als der 27-jährige Mann gegen die Tür der Bahn trat. Dies nutze er als Ablenkungsmanöver, um aus der Jackentasche der Frau deren Smartphone zu entwenden. Im Anschluss stieg er an der Haltestelle Kronenplatz aus.

Die Frau bemerkte den Verlust. Gemeinsam mit ihrem Ehemann fuhr sie zurück zum Kronenplatz. Dort konnten sie den mutmaßlichen Dieb im Bereich Kaiserstraße/Waldhornstraße stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 27-Jährige übergab das Smartphone an den Ehemann der Frau. Bei der anschließenden Durchsuchung des Beschuldigten fand die Polizei weiteres mutmaßliches Diebesgut.