Rechtsradikaler tötete neun Menschen

500 Teilnehmer gedenken bei Kundgebung in Karlsruhe der Opfer des Anschlags von Hanau

Vor zwei Jahren tötete ein Rechtsradikaler neun Menschen in Hanau. In Karlsruhe hat ein Bündnis am Samstag mit einer Mahnwache an die Morde erinnert.