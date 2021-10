Vermeintliche Bedrohungslage

59-Jähriger löst in Karlsruhe großen Polizei-Einsatz aus

Aufgrund einer vermeintlichen Bedrohungslage hat ein 59 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr, in der Stephanienstraße in Karlsruhe einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.