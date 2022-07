85-jähriger Mann stirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn in Karlsruhe

Ein 85-jähriger Mann ist mit einer Straßenbahn am Karlsruher Europaplatz zusammengestoßen. Nun ist er an den Folgen des Unfalls gestorben.

Der 85-jähriger Mann, welcher mit einer Straßenbahn zusammengestoßen ist, ist am Mittwoch an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Zusammenstoß ereignete sich bereits am Mittwoch, 13. Juli, gegen 13.20 Uhr vor der Straßenbahnhaltestelle Europaplatz, teilte die Polizei mit.

Daraufhin kam der Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er an den Folgen des Unfalls verstarb. Bei dem Fußgänger handelte es sich um einen 85-jährigen Mann und nicht wie berichtet um einen 68-Jährigen.