Der große Hörsaal Audimax am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wird zur Stunde besetzt. Etwa ein Dutzend junger Menschen, die sich zur Gruppe „End Fossil Occupy“ zählt, hat am Mittag den Vorlesungsraum auf dem Campus Süd des KIT in Beschlag genommen. Die Polizei ist mittlerweile vor Ort – sieht aber aktuell von einem Eingreifen ab. „Das ist Sache des KIT als Hausherr“, so Einsatzleiter Andreas Dahm gegenüber den BNN.

Zu Beschädigungen sei es bislang nicht gekommen – die Gruppe an Aktivisten hat jedoch im Vorraum und im Saal großflächige Transparente aufgehängt. Eine Reaktion des KIT zur Besetzung im Audimax steht aktuell noch aus. Eine laufende Vorlesung im Fach Informatik wurde auch in Anwesenheit der Aktivisten fortgesetzt.

Die Gruppe richtet mehrere Forderungen an die Hochschule und das Präsidium. So soll etwa die Stromlieferungen für den Campus Nord aus 100% regenerativer Energie gedeckt werden. Darüber hinaus sollen Erneuerbare Energien am KIT ausgebaut werden. Außerdem soll das KIT seinen Einfluss geltend machen, um die Stadt Karlsruhe und deren Stadtwerke zu einem kompletten Umstieg auf erneuerbare Energien zu bewegen.

Die Meldung wird aktualisiert.