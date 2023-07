Vorfall in der Zähringerstraße

Ein verdächtiger Gegenstand hat am Montag für Aufregung in der Karlsruher Innenstadt gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das längliche Teil mit einer Schnur, ähnlich einer Zündschnur, gegen 9.20 Uhr an der Ecke Zähringerstraße/Waldhornstraße gefunden.

Die Polizei sperrte daraufhin den Bereich um den Fundort und rief Spezialisten des Landeskriminalamtes in Stuttgart hinzu. Diese sicherten den Gegenstand und brachten ihn zur Untersuchung zurück in die Landeshauptstadt. Die Sperrung wurde danach aufgehoben.

Polizei Karlsruhe wartet auf das Untersuchungsergebnis

Um was es sich bei dem gegenstand genau handelte, konnte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe am Montagnachmittag noch nicht sagen. Nach Angaben der Polizei gab es keine Bedrohungslage gegen Menschen oder Einrichtungen.